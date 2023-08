Herbeleef hier de zege van Max Verstappen in een regenachtig Zandvoort

Max Verstappen heeft zondag bij de Dutch Grand Prix voor de negende keer op rij een race in de Formule 1 gewonnen. De 25-jarige Nederlander evenaarde het record van Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 negen wedstrijden op rij in de belangrijkste raceklasse voor auto's. Het was voor Verstappen tevens zijn derde zege op rij op Zandvoort.

Max Verstappen (Red Bull Racing) wordt bij de herstart van de Grand Prix achtervolgd door Fernando Alonso (Aston Martin). Ⓒ ANP/HH