Vivianne Miedema terug in basis bij Oranje

Parsons houdt ondanks de blunder van Sari van Veenendaal in Leeds vertrouwen in zijn eerste doelvrouw. De 88-voudig international is al jarenlang aanvoerder van de Leeuwinnen en was in 2019 nog de beste doelvrouw van de wereld.

De kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, de nummer 55 van de wereld, heeft voor Oranje een dubbele lading. Niet alleen moeten er drie punten wordt gepakt om kans te houden op rechtstreekse plaatsing voor het WK 2023. Daarnaast is het een belangrijke test richting het EK, dat voor Nederland op 9 juli begint met een duel tegen Zweden.

„We moeten iedereen fysiek klaarstomen en zorgen dat het team blijft groeien”, verklaarde Parsons voorafgaand aan de wedstrijd. Parsons zei voorafgaand aan de wedstrijd dat hij niet per se wil stoppen met het snel pressie spelen, iets dat tegen Engeland alleen in de openingsfase goed lukte. Daarna hing Oranje als los zand aan elkaar. „Hoe we ook verdedigen het moet compact zijn. We moeten vanavond onder de eerste druk van Wit-Rusland uitspelen en dan komt er ruimte. Dan moeten we meedogenloos zijn.”

Zaterdag wacht in Enschede nog de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Dan is wel publiek aanwezig in het stadion. Het duel tegen Wit-Rusland wordt dinsdag achter gesloten deuren gespeeld. De KNVB wilde het duel vanwege de oorlog in Oekraïne eigenlijk helemaal niet afwerken. De boycot van Wit-Rusland werd uiteindelijk opgeheven, omdat een reglementaire nederlaag dreigde. De FIFA en UEFA schorsen alleen Rusland. Dinsdag werden voor de aftrap geen vlaggen getoond, evenmin werden er volksliederen afgespeeld. Op de boarding is negentig minuten lang het woord ’peace’ te zien.