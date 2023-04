Emotionele Van Nistelrooy had foto van Slegers in binnenzak: ’Finale is voor Thijs’

„Als je een bekerfinale haalt, is dat gewoon geweldig. Maar ik was niet zo in voor feestelijkheden”, aldus Van Nistelrooy, die de journalisten na de zege van 2-1 een foto van Slegers liet zien.

„Ik had deze in mijn binnenzak zitten. Deze foto heb ik gisteren gekregen tijdens de uitvaart. Mijn hart brak toen ik zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon zag. Maar ik heb ook gehoord over de strijdbaarheid van Thijs en gezien hoe sterk zijn familie is. Dat gaf mij en de jongens vandaag alle kracht. Heel veel sterkte voor iedereen rondom de familie Slegers. Deze finale is voor Thijs.”

PSV treft zondag 30 april in De Kuip de winnaar van Feyenoord tegen Ajax.

Simons voelt extra motivatie door kritiek op PSV

Xavi Simons heeft zich de voorbije dagen geërgerd aan de kritiek op PSV. „Ik hoorde dat we als team misschien te slap zijn. Dat was een motivatie voor ons om het te laten zien. Wij strijden voor alles”, zei de jonge aanvaller na de zege in de halve finale van de KNVB-beker op Spakenburg (1-2).

Simons gaf de assist bij de tweede treffer, van Patrick van Aanholt. Dat doelpunt vierde hij uitbundig. „Dat is toch niet zo gek? We gaan naar de finale. Ik wil prijzen winnen, ook de beker.”

PSV bracht dinsdagmiddag al een bezoek aan Spakenburg om het veld te inspecteren. „We spelen niet altijd op dit soort velden, daarom”, zei Simons. „Voor mij was het niet echt iets nieuws, want in mijn jeugd in Spanje speelde ik alleen maar op dit soort velden.”

Simons kreeg meermaals te maken met spreekkoren van de Spakenburg-supporters („Xavi Simons is homo”), zoals dat anderhalve maand geleden ook gebeurde in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-2). Simons bleef daar boven staan en wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. „We wisten dat het een pittige wedstrijd zou worden en dat de fans er achter gingen staan.”

Luuk de Jong: ’Geen opluchting, maar blijdschap’

Bij PSV was sprake van enige uitbundigheid na de 2-1 overwinning op de amateurs van Spakenburg in het bekertoernooi. „Logisch toch”, zei aanvoerder Luuk de Jong bij ESPN. „Het was geen opluchting, maar blijdschap. We hebben de finale gehaald, dat zijn dingen waar je voor voetbalt.”

Even nog kwam Spakenburg terug. „De 2-1 maakte het nog even spannend”, vervolgde De Jong. „Het was een fantastisch doelpunt dat zij maakten. Toch had ik niet echt het gevoel dat we nog in de problemen zouden komen. Misschien werden we iets slordiger, maar we behielden de controle. Ik wist dat we het niet meer zouden weggeven.”

Wel was het een wedstrijd geweest, vond De Jong. „Zij gingen er van het begin stevig in. Dat was hun plan en dat werkte goed. Gelukkig komen wij op het juiste moment op voorsprong. Die hebben we weten vast te houden.”

Aanvoerder Van der Linden trots op prestatie Spakenburg

Aanvoerder Floris van der Linden vond dat zijn ploeg SV Spakenburg ondanks de 2-1-nederlaag in de halve finale van de KNVB-beker een prestatie had geleverd tegen PSV. „Als je tot de 90e minuut in de wedstrijd kan blijven en het tot het laatste fluitsignaal spannend kan houden, kun je wel van een prestatie spreken”, zei de aanvoerder van de nummer 10 uit de tweede divisie bij ESPN.

„Maar uiteindelijk ga je niet door. Dat overheerst nu nog wel een beetje”, liet de voetballer ook zijn teleurstelling blijken. „Ik ben nog nooit een wedstrijd ingegaan om te verliezen of met een gelijkspel tevreden te zijn.”

De amateurs gaven zich echter lang niet gewonnen tegen de bekerhouder en nummer 3 uit de Eredivisie. „Ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan om het een wedstrijd te houden. Het was een wereldgoal van Dwayne Green, die ga ik nog wel een paar keer terugkijken. Natuurlijk is PSV de betere ploeg, maar de eindstand is wel 1-2. Het was dichtbij, maar het eindigt hier wel helaas.”