Pratto praat, maar Jørgensen scoort bij Feyenoord

Voetbal

Ajax toont veerkracht, maar kan PSV niet kloppen

PSV is er in de eerste topper van dit Eredivisie-seizoen niet in geslaagd om de koppositie van Ajax over te nemen. De ploeg van Roger Schmidt kwam in de lege Johan Cruijff ArenA met 0-2 voor, maar de Amsterdammers toonden veerkracht: 2-2.