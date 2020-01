Rel over teamsprint EK afstanden

„Veertig minuten na de 1500 meter moet ik alweer aan de start staan van de teamsprint. Dat slaat nergens op. Als de ISU het zo plant, moet de bond de consequenties maar een keer voelen. Het neemt eerlijk gezegd mijn plezier voor dit toernooi weg. Dit is competitievervalsing. Het speelt andere landen als Rusland in de kaart”, aldus Krol, die bijval kreeg van onder anderen Reggeborgh-coach Gerard van Velde.

„Als je je op de 1500 meter helemaal leegrijdt, heb je veel meer hersteltijd nodig dan de periode die een jongen als Krol nu krijgt. We staan zo al met 1-0 achter”, meende Van Velde. „Kijk nou naar de World Cups teamsprint deze winter; drie van de vier heeft Nederland gewonnen. Met andere woorden: wij hebben het beste team op dit onderdeel. Maar door een fout van de organisatie kunnen de Russen nu de titel winnen, omdat ze voldoende rust krijgen. Ik begrijp het niet. Je mag aannemen dat er bij de ISU kundige mensen zitten. Wie heeft dit schema echter bedacht, of waar is het op gebaseerd? Ik snap Thomas’ reactie heel goed. Die gast wil een Europese titel winnen, maar dat wordt op deze manier heel erg lastig gemaakt.”

De situatie deed de oud-olympisch kampioen op de 1000 meter (Salt Lake City) denken aan de WK afstanden van verleden jaar. Ronald Mulder verkeerde in topvorm, er was volgens een zeer precieze voorbereiding toegewerkt naar zijn 500 meter. „Totdat we te horen kregen dat Ronald welgeteld zes minuten de tijd had om warm te rijden. Hij zat in de eerste rit, waardoor de baan slechts minimaal kon drogen”, aldus de geboren Wapenvelder, waarmee hij wilde aangeven hoe een mooi plan door organisatorische starheid volledig om zeep werd geholpen. „Er werd een oneerlijke strijd gecreëerd.”

Schaatsbond KNSB hoopt dat de ISU alsnog besluit enige ruimte te scheppen in het programma van de EK afstanden, zodat Nederland met de sterkst mogelijke opstelling ten tonele kan verschijnen. Daartoe verzocht technisch directeur Remy de Wit de verantwoordelijken (onder anderen de Rus Alexander Kibalko!) dringend het tijdschema aan te passen, of in elk geval de huldigingsceremonie te verplaatsen naar een ander moment, zodat de schaatsers fatsoenlijk kunnen recupereren.

Op zondag zit er ook maar korte tijd tussen de ploegachtervolging en de 1000 meter bij de vrouwen. De Wit: „Dit probleem is al enige tijd bekend en we hebben hierover ook al enkele malen bij de ISU aan de bel getrokken. Helaas zonder succes. Hierdoor bestaat de kans dat wij bij deze EK in eigen land niet onze sterkste teams kunnen opstellen, wat onze medaillekansen verkleint.”