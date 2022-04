Vitesse wint tegen gehavend Cambuur eindelijk weer eens

In de Gelredome versloeg de ploeg van trainer Thomas Letsch het door een buikgriep-uitbraak getroffen Cambuur met 1-0. De Friezen waren vanwege de snelle verspreiding vooraf in overleg met de KNVB of de wedstrijd door kon gaan. Uiteindelijk bleek de nummer 12 net genoeg spelers te hebben.

De bezoekers zorgden in de 1e minuut via een afstandsschot voor het eerste gevaar, maar het lage schot van aanvaller Patrick Joosten ging net naast. In de rest van de wedstrijd was het vooral Vitesse dat kansen creëerde, waarvan Loïs Openda er vlak voor rust één benutte. Na een goede steekpass van Matus Bero rondde de spits beheerst af. Zo maakte de Belg zijn dertiende competitiedoelpunt van het seizoen.

Houwen

Vitesse moest in de tweede helft verder zonder doelman Jeroen Houwen, die in de laatste seconden voor rust in botsing kwam met een eigen verdediger. Markus Schubert verving hem onder de lat. In de tweede helft werd Vitesse nog een paar keer gevaarlijk, maar keeper Pieter Bos maakte een paar goede reddingen.

De club uit Arnhem won zo voor het eerst sinds 27 februari en stijgt ten koste van FC Utrecht naar de zesde plaats. Cambuur heeft de laatste vijf wedstrijden nu verloren.