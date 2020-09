Tranen op wangen Nouri door transfer Donny van de Beek

Abdelhak Nouri en Donny van de Beek met de kampioenschaal van de A-junioren, in 2015 Ⓒ ANP

Het belletje van Donny van de Beek (23) dat zijn transfer van Ajax naar Manchester United definitief is, zorgde in huize Nouri voor een kippenvelmoment. „Appie keek in één keer heel scherp uit zijn ogen, had tranen op zijn wangen van blijdschap en was duidelijk geraakt toen hij de stem van Donny hoorde”, zegt vader Mohammed Nouri.