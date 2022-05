Sport Kort: Alaba en Bale in selectie Real voor finale Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Besseling ’stoeiend’ naar rondje onder par op Dutch Open

14.59 uur: Wil Besseling worstelde zich naar eigen zeggen door de eerste ronde van het Dutch Open. De 36-jarige golfer kwam geen moment lekker in zijn spel en prees zich gelukkig met het eindresultaat: 71 slagen, één slag onder par op de baan van Bernardus in het Brabantse Cromvoirt. „Het was een beetje stoeien. Ik ben niet tevreden over mijn spel, maar ik heb het toch aardig bij elkaar kunnen houden. De score is het enige waar ik positief over kan zijn”, zei de prof.

Met die score van -1 behoort de Noord-Hollander niet tot de spelers die hoog in het klassement staan. De Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell leiden na de ochtendsessie met 66 slagen, 6 onder par. Ze speelden in aangenaam zonnig weer, maar wel met een aanwakkerende wind. Besseling vond die wind helemaal niet vervelend. „Het moet hier juist een beetje waaien, dat maakt het een stuk interessanter op deze golfbaan.”

De 23-jarige Dario Antonisse was de tweede Nederlander die in de zogeheten ochtendflights onder par wist te eindigen. De tweedejaarsprof uit Zoetermeer kwam evenals Besseling uit op 71 slagen (-1).

Besseling timmert al een aantal jaren aardig aan de weg op de Europese tour, tegenwoordig DP World Tour, maar wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege. Hij is inmiddels wel Joost Luiten, tweevoudig winnaar van de Dutch Open, voorbijgestreefd op de wereldranglijst. Besseling relativeert zijn progressie. „Natuurlijk wil je graag de beste Nederlander zijn, maar het is geen onderling gevecht. Het gaat erom dat je het beste uit jezelf haalt. Anderen maken dit groter dan het is.”

Op Bernardus haalde hij in de eerste ronde niet het beste uit zichzelf. „Het waren 18 slechte holes. Mijn kracht is juist lekker strak van tee tot green en dan de bal zo dicht mogelijk bij de vlag leggen, maar het liep niet. Eerlijk gezegd ben ik niet gewend om zo te spelen, er kwam af en toe wat frustratie omhoog.”

Besseling weigerde zich neer te leggen bij zijn mindere dag. „Je hebt de ballen niet elke dag aan een draadje hangen. Over het algemeen speel ik namelijk wel goed dit seizoen. Ik heb de laatste jaren mijn spel beter zien worden. In de weken dat ik echt goed speel, haal ik er nog te weinig uit, vind ik. Ik eindig soms in de top 10, maar vaker in de top 20 of top 30 en dat is te laag als ik zie hoe ik speel. Het wordt tijd dat ik de volgende stap ga maken en een toernooi ga winnen.”

Alaba en Bale in selectie Real voor finale Champions League

14.24 uur: David Alaba en Gareth Bale maken deel uit van de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League, zaterdag in Parijs tegen Liverpool. De Oostenrijkse verdediger Alaba, een vaste waarde bij de Spaanse kampioen, ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. De medische staf heeft hem op tijd fit gekregen voor de Europese finale.

Bale stond de laatste weken aan de kant met rugklachten. De 32-jarige Welshman, die deze zomer vertrekt uit Madrid, kwam dit seizoen amper in actie. Bale won met Real al vier keer de Champions League en besliste als invaller de finale van 2018 tegen Liverpool met twee doelpunten, waarvan de eerste met een omhaal (3-1).

Eden Hazard maakt ook deel uit van de selectie van 26 spelers die trainer Carlo Ancelotti formeerde. De Belg maakte onlangs zijn rentree na een enkeloperatie.

Aprilia gaat in MotoGP door met coureurs Espargaro en Viñales

14.24 uur: De Spaanse motorcoureurs Aleix Espargaro en Maverick Viñales rijden ook de komende twee jaar voor Aprilia in de MotoGP. Het Italiaanse team maakte voorafgaand aan de Grote Prijs van Italië op Mugello bekend dat beide coureurs hebben bijgetekend tot eind 2024. Na zeven grands prix in dit seizoen staat Espargaro op de tweede plaats in het WK-klassement, slechts 4 punten achter de Franse titelverdediger Fabio Quartararo.

De 32-jarige Espargaro boekte vorige maand vanaf poleposition in de GP van Argentinië zijn eerste overwinning in de MotoGP. De Spanjaard rijdt, met een korte onderbreking, al sinds 2009 in de koningsklasse. Dat doet hij sinds 2017 voor Aprilia. In zijn tweehonderdste GP boekte hij dan eindelijk zijn eerste zege.

De 27-jarige Viñales verruilde Yamaha vorig jaar voor Aprilia. De wereldkampioen van 2013 in de Moto3 eindigde in de MotoGP twee keer als derde in het WK-klassement. De Spanjaard staat nu op de dertiende plaats met 33 punten, Espargaro heeft er 98.

Ocean Race wil evenveel vrouwelijke als mannelijke zeilers

12:45 uur De organisatie van de Ocean Race hoopt dat er in 2030 evenveel vrouwen als mannen meedoen aan de zeilwedstrijd om de wereld. De Ocean Race wil tijdens de komende edities stap voor stap toewerken naar een gelijk aantal vrouwen en mannen op de deelnemende boten. Sinds de eerste editie van de zeilrace in 1973 hebben tot dusver aanzienlijk meer mannelijke dan vrouwelijke zeilers meegedaan.

De organisatie van de Ocean Race heeft samen met enkele betrokken partijen een programma opgezet om het aantal vrouwen in het profzeilen te verhogen. De Ocean Race stimuleert gemixte teams van mannen en vrouwen en hoopt ook op deelnemende boten met alleen vrouwen aan boord.

De volgende editie van de beroemde zeilwedstrijd start begin volgend jaar, op 15 januari, in het Spaanse Alicante. In de zomer van 2023 komen de boten aan in Den Haag, van waaruit de laatste etappe naar Genua in Italië begint. Carolijn Brouwer won in 2018 als eerste Nederlandse vrouw de Ocean Race. Brouwer (48) maakte deel uit van het Chinese team Dongfeng.

Ten Hag oefent in juli met Manchester United tegen Atlético

10:50 uur Trainer Erik ten Hag speelt met Manchester United in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid. De Engelse en Spaanse club treffen elkaar op zaterdag 30 juli in het Ullevaal-stadion in de Noorse hoofdstad Oslo.

De spelers van Manchester United zijn nu op vakantie gegaan of spelen nog interlands met hun land. Ten Hag verwacht ze op 27 juni terug voor de start van de voorbereiding. De internationals stromen wat later in. De Engelse club gaat eerst op trainingskamp naar Thailand en Australië. De eerste oefenwedstrijd is op 12 juli in Bangkok tegen Liverpool.

Wielerploeg Emirates legt Deens multitalent van team Pogacar vast

10:24 uur Team Emirates, de wielerploeg van Tourwinnaar Tadej Pogacar, heeft het Zwitserse talent Jan Christen vastgelegd tot eind 2027. De 17-jarige Christen, die op verschillende disciplines uitkomt, wordt gezien als een multitalent. De Zwitser veroverde vorig jaar bij de junioren nationale titels in het veld, op de baan en op de weg (tijdrijden). Hij werd begin dit jaar bij de WK veldrijden in Fayetteville wereldkampioen bij de junioren.

Christen maakt deel uit van Team Pogi, het opleidingsteam dat is opgezet door de Sloveen Pogacar. De tweevoudig winnaar van de Tour de France heeft meer dan 150 jonge wielrenners bij zijn ploeg gehaald. Team Pogi werkt nauw samen met Team Emirates, de WorldTour-ploeg waar Pogacar (23) zelf voor rijdt. Christen blijft voorlopig voor de opleidingsploeg rijden en maakt de overstap naar het profteam zodra hij daar klaar voor is.

Basketballers Boston Celtics één zege verwijderd van finale NBA

08:20 uur De basketballers van Boston Celtics hebben het vijfde duel met Miami Heat gewonnen en zijn nu nog één overwinning verwijderd van deelname aan de grote NBA-finale. De Celtics wonnen in Miami met 93-80 en kunnen het vrijdag voor eigen publiek afmaken. De zeventienvoudig NBA-kampioen stond in 2010 voor het laatst in de finale van de Amerikaanse topcompetitie.

Boston Celtics nam voor het eerst de leiding in de best-of-sevenserie van de finale in het oosten. Miami Heat had het eerste en derde duel gewonnen, maar de Celtics trokken de stand steeds weer gelijk. Woensdagavond in Florida stond de thuisclub halverwege de wedstrijd met 5 punten voor. Boston Celtics trok het duel in het derde kwart echter naar zich toe.

Jayson Tatum maakte 22 punten en pakte 12 rebounds, Jaylen Brown was de topschutter bij de Celtics met 25 punten. Bij de Heat moest het vooral komen van Bam Adebayo (18 punten). Jimmy Butler, doorgaans de topschutter van de Heat, kwam niet verder dan 13 punten.

In het westen koerst Golden State Warriors af op het kampioenschap en daarmee een plek in de grote NBA-finale. De Warriors staan tegen Dallas Mavericks met 3-1 voor. De ploeg uit San Francisco kan de serie donderdag voor eigen publiek beslissen