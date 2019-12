PSV-directeur Gerbrands spreekt zich uit over crisis

„Je start het nieuwe seizoen met doelstellingen”, vertelt hij aan Fox Sports. „Maar dan komt er een nieuw soort realisme. En dat is dat we op weg moeten naar de tweede plaats. Dat is ons nieuwe realisme.”

Hij vervolgt zijn relaas: „We stonden een week of zes geleden nog bovenaan, samen met Ajax. Ook Europees stonden we bovenaan in onze poule. In vier, vijf weken raken we alles kwijt. Nu moeten we op weg naar de tweede plaats in de Eredivisie.”

Tij keren

Volgens Gerbrands denkt ’de buitenwacht’ dat het rustig is bij PSV, maar dat is zeker niet zo, meent hij. „Gezien de resultaten hebben we een issue. Het is een turbulente en complexe buitenwereld momenteel. Iedereen heeft een mening, social media. Voor PSV moeten wij de beste beslissing nemen. Die taak is aan ons en dat is een dun lijntje. Want dit past niet bij PSV.”

Hij gaat verder: „We moeten het tij zien te keren. Wat is daar de beslissing in? Dat is zoeken en werken. Welke beslissing heeft welk gevolg? Dat is complex. We kunnen het momenteel alleen omdraaien met resultaten. We kijken nu naar de tweede plek, want dat geeft recht op voorronde Champions League.”

Maatregelen

Zo richt PSV zich nu bijvoorbeeld ook op de beker. „Wij maken ons ook zorgen, we zijn er elke dag mee bezig. Maar de urgentie neemt wel toe na elke nederlaag. We proberen bij elkaar te blijven en onze eigen koers te varen. We gaan niet op de vuist met elkaar, maar als het niet goed is, is het niet goed. We zijn er 24 uur per dag mee bezig.”

„Er is een hoog topniveau op de training, maar de ondergrens is te laag in sommige wedstrijden”, meent de algemeen directeur. „We werken intensief samen met Mark van Bommel en John de Jong, de neuzen staan dezelfde kant op. Maar makkelijke oplossingen zijn er niet. Als de beste methode is om maatregelen te nemen, dan moeten we dat doen.”

’Clubicoon, of niet’

En dan zal Gerbrands Van Bommel ook niet sparen. „We moeten een beslissing nemen die voor PSV belangrijk is. Dat ontstijgt Toon Gerbands of Mark van Bommel. Hiervoor ben ik wel aangesteld. Los van de emoties, clubicoon of niet. Intern wordt daar ook over gesproken. Maar wat gebeurt er als je doorpakt? Wordt het dan beter of niet? Dat is een lastige zeg ik eerlijk. Een dun lijntje.”

Eerst maar eens komende zaterdag tegen Fortuna Sittard. „Dit doen we met dezelfde selectie en dezelfde trainer. We maken ons grote zorgen, maar opgeven is er niet bij. Het is een lastige periode, we zitten in een dal als club. De druk van de buitenwereld is ook hoog. We voelen de urgentie en houden ons vast aan bepaalde zaken. We gaan het nu wedstrijd van wedstrijd bekijken en uitspraken over het lot van de trainer daaraan doe ik niet.”