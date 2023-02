Moeder Patrick Kluivert overleden

Zijn altijd vrolijke moeder, die bekend stond om de pasteitjes die ze voor de spelers en staf meenam naar trainingen en wedstrijden, was Kluiverts grootste fan en miste in de beginjaren geen wedstrijd van haar zoon. De foto’s van Patrick Kluivert en zijn moeder na de Champions League-winst in 1995 zijn iconisch.

Inzet (vlnr): coach Louis van Gaal, Patrick Kluivert en zijn moeder Lidwina na de Champions League-winst in 1995. Ⓒ ANP/HH

De laatste jaren kampte Lidwina Kenton met gezondheidsproblemen. Ze overleed maandag in het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord, in het bijzijn van Patrick, die vanuit Barcelona was gekomen.