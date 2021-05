Matthijs de Ligt houdt training Oranje snel voor gezien

De Ligt liet zich vorige week tijdens het duel van Juventus met Bologna wisselen. Hij had daarvoor een paar trappen op een enkel gekregen.

Oranje begon de training nog zonder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. De aanvoerder van Oranje en middenvelder van Barcelona voegen zich later op zondag in Lagos bij hun ploeggenoten van de nationale ploeg.

Wijnaldum en De Jong hebben van bondscoach Frank de Boer toestemming gekregen om later naar Oranje te komen. De meeste internationals van de definitieve EK-selectie kwamen vrijdag al bijeen in Zeist en arriveerden zaterdagavond in het Cascade Resort, waar het Nederlands elftal een trainingskamp heeft belegd.

Cillessen

Jasper Cillessen traint zondag niet mee. De doelman zit thuis in quarantaine na een positieve coronatest. Nathan Aké ontbreekt ook nog. Hij verloor zaterdag met Manchester City de finale van de Champions League. Chelsea was met 1-0 te sterk in Porto. Aké kreeg geen speeltijd van zijn trainer Pep Guardiola. De verdediger meldt zich waarschijnlijk maandag bij Oranje.