Matthijs de Ligt slaat training Oranje uit voorzorg over

„Hij mankeert niets, maar soms vinden we het nodig om iemand even te ontlasten en uit een training te houden”, zei bondscoach Frank de Boer later op de dag.

De Ligt liet zich vorige week tijdens een wedstrijd van Juventus tegen Bologna vervangen met enkelklachten. „Maar hij heeft nu nergens last meer van”, aldus De Boer.

Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum arriveerden zondag pas na de eerste training in het kamp van het Nederlands elftal in Lagos. Beide spelers hebben van de bondscoach toestemming gekregen om later naar Oranje te komen.

Cillessen

Jasper Cillessen trainde zondag niet mee. De doelman zit thuis in quarantaine na een positieve coronatest.

Nathan Aké ontbreekt ook nog. Hij verloor zaterdag met Manchester City de finale van de Champions League. Chelsea was met 1-0 te sterk in Porto. Aké kreeg geen speeltijd van zijn trainer Pep Guardiola. De verdediger meldt zich waarschijnlijk maandag bij Oranje.