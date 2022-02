Vacature: oppoetsen van de ’stof happende’ bekers bij Manchester United

United behoort tot de meest succesvolle clubs in de wereld, met een record van 20 Engelse landstitels, drie Europa Cups, 12 FA Cups en vijf League Cups op hun naam. Voor het Old Trafford-museum zijn de Red Devils nu op zoek naar een nieuwe medewerker, om het zilverwerk bij te houden en ervoor te zorgen dat de glans niet verdwijnt.

Onder andere verschillende taken zoals ’helpen bij het maken van displays, collectiebeheer en het behandelen van openbare vragen’ staan er in de vacature vermeld.

Praktische ervaring

De advertentie vermeldt ook dat ’interesse in voetbal en voetbalgeschiedenis een voordeel zou zijn’, terwijl het individu ’idealiter een museumkwalificatie en praktische ervaring met tentoonstellingswerk heeft’.

United’s museum en Stadium Tours zijn immens populair en trekken bezoekers van over de hele wereld. Het museum bevat ook een hele reeks memorabilia van cruciale momenten uit de geschiedenis van de club.

Hoewel ze het Engelse voetbal lange tijd hebben gedomineerd, heeft United momenteel te maken met een vijfjarige trofeedroogte. Hun laatste trofee was in mei 2017, toen de ploeg van José Mourinho Ajax met 2-0 versloeg om de Europa League in Stockholm te winnen. Het volgde op de overwinning van de EFL Cup op Southampton, een paar maanden eerder.