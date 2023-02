Inter zegt vooral respect te hebben voor FC Porto

Wel is Inzaghi vol vertrouwen, een dag voor de thuiswedstrijd tegen de Portugezen. „Wij hebben de laatste wedstrijden laten zien dat we op een goed niveau zitten”, aldus de coach. Hij voegde er aan toe dat Romelu Lukaku en Marcelo Brozovic mogelijk weer een hele wedstrijd kunnen spelen. „Ze worden steeds fitter, dat hebben ze inmiddels in wedstrijden ook al laten zien.”

Volgens Inzaghi zijn echter ook spelers die niet in de basis staan van groot belang. „De wedstrijd duurt vermoedelijk een minuut of 95. Heel vaak is het zo dat invallers een cruciale rol vertolken. We moeten zorgen dat we ook goede mensen achter de hand hebben.”

Bij Inter spelen de Nederlandse internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Porto staat ook tweede in de nationale competitie, achter Benfica. Inter ontvangt de club woensdagavond (21.00 uur) in Milaan.