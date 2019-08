Slot onder indruk van ‘AZ-look’ ADO-stadion

Arne Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Mariupol. Ⓒ ANP

DEN HAAG - AZ-trainer Arne Slot is onder de indruk van de manier waarop de Alkmaarders zijn ontvangen in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Daar wordt morgen de return in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Mariupol afgewerkt, de eerste Haagse thuiswedstrijd van AZ. De Alkmaarse club heeft moeten uitwijken naar Den Haag vanwege de instorting van een deel van het dak in het AFAS Stadion.