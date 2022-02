Suzanne Schulting verovert brons op 1500 meter en pakt vierde plak in Peking

De Zuid-Koreaanse Choi Min Jeong veroverde het goud. Arianna Fontana die eerder in China de 500 meter op haar naam schreef, pakte het zilver.

Eerder deze Spelen veroverde Schulting goud op de 1000 meter en ook met de vrouwenaflossingsploeg reed ze naar het goud. Op de 500 meter sleepte ze in Peking een zilveren medaille binnen. Vier jaar eerder behaalde de Friezin in Pyeongchang, ook op de 1000 meter, haar eerste olympische titel.

Emotionele Schulting

Schulting was heel emotioneel na afloop. „Ik was zo sterk”, sprak ze in tranen bij de NOS. „Maar ik kreeg onderweg een beuk. Dat ik toch nog brons pakt zegt genoeg over hoe goed ik was.”

Alles klopte verder, op haar slotdag. „Ik was super rustig, zelfverzekerd”, vervolgde ze. „In de halve finale had ik een fantastische actie, het was echt genieten. In de finale wilde ik buitenom knallen, het was gelukt, als ik niet was gehinderd.”

Velzeboer knap vijfde

Xandra Velzeboer reed knap naar de vijfde plaats. „Ik heb mezelf in de halve finale al flink leeggetrokken en ben heel tevreden met deze vijfde plaats”, reageerde ze bij de NOS. „Suus ging natuurlijk voor de titel, maar ik vind dat ze het gewoon heel knap heeft gedaan met deze medaille.”

„Ieder ging voor zichzelf en nadat de Chinese wegreed en Suzanne haar moest gaan halen werd het een heel andere race”, aldus de 20-jarige shorttrackster. „Ik ben heel erg blij. Het geeft heel veel vertrouwen. Ik heb veel zin in de komende jaren om te kijken wat er nog meer in het vat zit voor mij.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Suzanne Schulting komt als derde over de streep. Ⓒ ANP/HH

Het was de laatste dag van het olympische shorttracktoernooi. Nederland kwam uit op vier medailles, net als vier jaar terug in Zuid-Korea. Nu kwamen er drie op naam van Schulting en de vrouwenaflossingsploeg. In Zuid-Korea behaalden Schulting, Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof in 2018 eremetaal, net als de vrouwenaflossingsploeg.