Gerwyn Price kan zich niet beheersen na nederlaag en gaat tekeer tegen Lewis

Nadat Lewis de partij met dubbel 19 had beslist, gooide ’The Iceman’ zijn flights gefrustreerd richting het publiek, waarop Lewis hem vastpakte en hem - mogelijk goedbedoeld - wat in het oor fluisterde. Price was daar niet van gediend en duwde zijn tegenstander weg.

Arbiter Russ Bray moest tussenbeide komen, terwijl Lewis stond te kijken van wat er nu eigenlijk gebeurde. „Price had het op een of andere manier op mij gemunt en noemde mij dik! Hij heeft duidelijk niet in de gaten dat ik een atleet ben, dus daar zit hij er mooi naast.”

Price reageerde na zijn partij al via Instagram, door te stellen dat hij zich een beetje had laten meeslepen.

Bron: Het Nieuwsblad