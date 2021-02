’Vitesse komt er wel weer bovenop, dat is zeker’

ARNHEM - (l-r) Sylla Sow of RKC Waalwijk, Riechedly Bazoer of Vitesse tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen Vitesse Arnhem en RKC Waalwijk in het Gelredome op 30 januari 2021 in Arnhem, Nederland. ANP JEROEN PUTMANS Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

ARNHEM - Er zit zand in de motor bij Vitesse. Opnieuw morste de ploeg van trainer Thomas Letsch dure punten tegen een ploeg uit het rechterrijtje. Na de 4-1 nederlaag midweeks tegen VVV-Venlo bleven de Arnhemmers tegen RKC Waalwijk op 1-1 steken. „We hebben in heel veel wedstrijden laten zien dat we goed kunnen voetballen. We moeten ons nu niet de put in laten praten. We komen er wel weer bovenop. Dat is een ding wat zeker is”, aldus Riechedly Bazoer.