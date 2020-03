Wiegman roept UEFA op tot actie na uitstel Tokio

De agenda van Wiegman en haar spelers wordt vermoedelijk flink overhoop gehaald. Aanvankelijk zouden de voetbalvrouwen aankomende zomer hun debuut op de Olympische Spelen maken, maar dat wordt nu waarschijnlijk twaalf maanden later.

Probleem is echter dat in de zomer van 2021 vooralsnog ook het EK (7 juli tot en met 1 augustus) op het programma staat, waar de Leeuwinnen hun titel verdedigen.

De UEFA kondigde vorig week al aan het Europees kampioenschap te verplaatsen, al wist men toen nog niet of dat met enkele dagen, weken of maanden gebeuren.

„Met alles wat er nu in de wereld aan de hand is, is het nu niet het moment om over teleurstellingen of tegenvallers te spreken. De coronacrisis die echt iedereen raakt, verdient nu onze aandacht en energie. En dan spreek ik niet alleen voor mijzelf, ik weet dat de spelersgroep er ook zo over denkt”, aldus Wiegman.

„Begrijp me goed, dinsdag 22 juli – onze eerste Olympische wedstrijd – stond met rood omcirkeld in onze agenda. We hebben er onwijs naar toegeleefd. Maar de Olympische Spelen moeten een feest zijn voor sporters, fans en sportliefhebbers over de hele wereld. En dat zou het op dit moment zeker niet zijn geweest. Ik ben blij dat het IOC de gezondheid van de atleten en die van de hele internationale samenleving vooropstelt. En natuurlijk is het fijn dat we nu weten waar we aan toe zijn; uitstel, maar geen afstel.”