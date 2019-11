Tot tranen geroerde Van der Poel: ’Ik wilde graag winnen voor opa’

Van der Poel in tranen na de wedstrijd in Tabor Ⓒ Screenshot Sporza

AMSTERDAM - Hij gaf alles wat hij in zich had. Mathieu van der Poel moest en zou winnen na de emotionele rollercoaster waar hij in de aanloop van de Wereldbeker veldrijden in Tabor terecht was gekomen. Dat de uitdaging een stuk groter was omdat hij zich vanuit een achterstand moest terugknokken, maakte het eerbetoon aan zijn overleden opa Raymond Poulidor alleen nog maar indrukwekkender. „Het was een zware en emotionele week voor ons, deze overwinning is daarom heel speciaal”, aldus Van der Poel, die vervolgens zijn tranen de vrije loop liet.