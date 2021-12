Premium Het beste van De Telegraaf

Formule 1-rivalen vliegen elkaar weer in de haren Waar gaat dit heen? Onnavolgbare titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton

Door Erik van Haren

Max Verstappen en Lewis Hamilton reizen komende week met evenveel punten af naar Abu Dhabi voor de slotrace. Ⓒ HH/ANP

JEDDAH - Waar gaat dit heen? Ook op honderd kilometer van bedevaartsoord Mekka vlogen Max Verstappen en Lewis Hamilton – en dus Red Bull en Mercedes – elkaar wederom in de haren. Dat beide kemphanen na de krankzinnige winst van de Brit in Jeddah met een gelijk aantal punten richting de finale van het seizoen scheuren, is een droomscenario voor de Formule 1. Voor de kijker is het evenwel nauwelijks nog te volgen.