’Barney’ laat bij ’Nederlands afscheid’ zege uit handen glippen

Van Barneveld verzuimde om de eerste pauze met een 3-2 voorsprong binnen te stappen. De 52-jarige Hagenaar miste dubbel 4 om de leg van Chisnall af te snoepen. Het verzilveren van kansen ging in de openingsfase sowieso moeizaam. Barney benutte slechts twee van zijn acht mogelijkheden op de dubbel. Mede daardoor sloot hij het eerste gedeelte met een 2-3 achterstand af. De gemiddelde scores lagen in die fase nog niet bijster hoog. Zo scoorde Van Barneveld 89 en Chisnall zelfs slechts 78. Maar zoals de Nederlander vaker zegt: „Gemiddelde scores zeggen me niets. Het gaat om het benutten van kansen, anders word je op dit niveau keihard afgestraft.”

De eerste drie legs na de pauze was Van Barneveld direct scherp en sloeg telkens bij de eerste kans op een dubbel toe en stond zo plotseling zelfs met 5-3 voor. De vijfvoudig wereldkampioen krikte het niveau op en tikte na tien legs een gemiddelde van bijna honderd punten aan. Dat leverde hem bij de tweede break een 6-4 voorsprong op.

Raymond van Barneveld liet bij de World Series of Darts Finals een uitgelezen kans op de halve finales liggen. Ⓒ PDC

Huzarenstukje

In het vervolg was Barney dicht bij een marge van drie legs in zijn voordeel. Maar bij 7-5 ging dubbel 16 er niet in, waarna zijn Britse opponent wel toesloeg (7-6). Vervolgens moest Van Barneveld zijn eigen leg inleveren en was alles weer in balans. Zo kon het zelfs gebeuren dat de voormalig postbode weer op achterstand (7-8) kwam.

Het bleef tot de laatste pijl spannend, waarbij het publiek volledig achter Van Barneveld ging staan. Chisnall haalde via twee keer dubbel 18 in de zeventiende leg een huzarenstukje uit en zette zich zo op een 8-9 voorsprong en was daarmee nog één leg van de overwinning verwijderd. Het lukte Van Barneveld niet meer om een nederlaag te voorkomen. Daarmee kwam in de kwartfinale een einde aan zijn laatste officiële toernooi in eigen land. Over anderhalve maand volgt bij het WK darts in Alexandre Palace zijn definitieve afscheid.

Torenhoge favoriet

Michael van Gerwen is de torenhoge favoriet voor de eindzege. Ⓒ PDC

De Nederlandse inbreng in de halve finales is overigens wel groot. Michael van Gerwen won in de kwartfinales van Jonny Clayton. Makkelijk ging het aanvankelijk niet voor de drievoudig wereldkampioen. Tot 6-6 was er sprake van een gelijkopgaande strijd. Daarna zette de 30-jarige Vlijmenaar de turbo aan en snelde alsnog naar een op het oog eenvoudig lijkende zege.

Met een gemiddelde van 104,02 onderstreepte Van Gerwen nog maar eens zijn vorm. In de afgelopen weken won hij al de majors van de World Grand Prix en de Champions League of Darts. De nummer één van de wereld is ook in Amsterdam de torenhoge favoriet voor de titel bij de World Series of Darts Finals, het event dat hij in 2015, 2016 en 2017 won. Hoe de route naar nieuw succes leidt, dat boeit Van Gerwen niet veel. „Het maakt mij niet uit tegen wie ik speel. Ik probeer iedereen die op mijn pad komt te verslaan.”

Verrassing Noppert

Verder duurt de opmars van Danny Noppert in AFAS Live voort. De Nederlandse surprise van het toernooi versloeg bij de laatste acht Ian White. Noppert maakte het na een 9-5 voorsprong nog onnodig spannend. Hij liet zijn opponent, mede doordat hij liefst twaalf wedstrijdpijlen miste, terugkomen tot 9-9 en besliste pas in de laatste leg na vijftien darts alsnog het gevecht. „Het was een krankzinnige wedstrijd. Die laatste dubbel was moeilijk voor me”, beaamde de winnaar.

Eerder stuntte Noppert door in de achtste finales tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson te elimineren. Titelverdediger James Wade ging eveneens in een vroeg stadium (tegen Clayton) onderuit. De World Series of Darts Finals worden zondagavond vervolgd. In de halve eindstrijd neemt Van Gerwen het op tegen Mensur Suljovic en treft Noppert nu Chisnall. De finale is aansluitend.

Danny Noppert (l) schakelde in de achtste finales al Gary Anderson uit. Ⓒ PDC

Halve finales World Series of Darts Finals

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen

Danny Noppert - Dave Chisnall