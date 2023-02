Titelkansen PSV flink onder druk na gelijkspel bij FC Utrecht

Door de absentie van Van Nistelrooy lag de wedstrijdcoaching in handen van de ervaren assistent Fred Rutten, die daarmee bijna elf jaar na zijn ontslag als hoofdtrainer van PSV weer eens de hoofdverantwoordelijke was van de Eindhovenaren.

Behalve de zieke hoofdtrainer Van Nistelrooy miste PSV in de Galgenwaard ook Ibrahim Sangaré, die eveneens door griep was geveld. Zijn meest logische vervanger, Erick Gutierrez, was afgelopen week ziek geweest en was nog niet klaar voor een basisplaats, zodat Mauro Junior, die de afgelopen jaren vooral is gebruikt als vleugelverdediger, een plekje op het middenveld had gekregen.

Naast de verplichte wisseling van de wacht door de ziekte van Sangaré had Fred Rutten het PSV-team in vergelijking met de uitwedstrijd tegen FC Sevilla van donderdagavond op nog twee posities aangepast. Centraal achterin maakte André Ramalho weer plaats voor Armando Obispo, terwijl er rechts voorin ditmaal een plekje was ingeruimd voor Johan Bakayoko, waardoor Ismael Saibari op de bank moest beginnen.

Europese zeperd

Er zat voor PSV behoorlijk wat druk op na de zeperd bij Sevilla, waardoor Europese uitschakeling nabij is, en de winst van Feyenoord in de topper tegen AZ, waardoor de Eindhovenaren zich niet een nieuwe uitglijder konden veroorloven om in de competitie niet te ver achterop te raken.

PSV had aanvankelijk een licht overwicht in de Galgenwaard zonder heel gevaarlijk te worden. Het dichtst bij een goal was Luuk de Jong, die door Joey Veerman bij de tweede paal werd bereikt uit een vrije trap, maar de inzet van de spits, die worstelt met zijn vorm, miste kracht, waardoor FC Utrecht Vasilis Barkas simpel kon redden.

Obispo voorkomt dat Van der Maarel bij de bal kan. Ⓒ ProShots

FC Utrecht was nog geen enkele keer gevaarlijk geweest, toen Othmane Boussaid in de 33e minuut de bal schitterend in het PSV-doel knalde. De Belg zette daarmee de uitverkochte Galgenwaard in vuur en vlam. FC Utrecht speelde voor het eerst met nieuwkomer Victor Jensen in de basis. Door de afwezigheid van de geblesseerde Can Bozdogan was er op het middenveld een basisplaats voor Luuk Brouwers, terwijl Modibo Sagnan na te zijn hersteld van een liesblessure zijn plekje centraal achterin weer had ingenomen

PSV moest door de goal van Boussaid opnieuw de rug rechten na een tegenslag en kwam in de 41e minuut langszij na een snelle tegenaanval via Xavi Simons en Luuk de Jong. De afmaker was Bakayoko, die daarmee zijn vierde Eredivisiegoal maakte. De jeugdige vleugelaanvaller kan de komende tijd op meer speeltijd rekenen, want door het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke en de blessures van Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard is de spoeling op de flanken dun bij PSV.

Aantrekkelijk gevecht

Na rust ging de wedstrijd op en neer en werd het een aantrekkelijk voetbalgevecht. PSV ontsnapte aan een achterstand toen bij een scrimmage doelpogingen van Tasos Douvikas, Mark van der Maarel en Taylor Booth met vereende krachten verijdeld werden.

In de 57e minuut nam PSV voor het eerst op de middag de leiding, toen De Jong attent reageerde op een rebound die doelman Barkas weggaf op een schot van Bakayoko. In eerste instantie ging de vlag omhoog, zoals eerder ook al was gebeurd, toen De Jong de 1-2 dacht te maken, maar ditmaal werd de assistent-scheidsrechter overruled door de VAR. De voorsprong was van korte duur voor PSV, want twee minuten later lag de gelijkmaker er al in. Een schot van Sander van de Streek werd door Jarrad Branthwaite dusdanig van richting veranderd dat Benitez kansloos was (2-2).

Bekijk ook: PSV mist in Utrecht zieke trainer Van Nistelrooy en Sangaré

Daarna bleven beide teams jagen op de winst, waarbij de grootste kansen voor PSV waren, maar invaller Phillipp Mwene, Guus Til (tweemaal) en invaller Ismael Saibari kregen de bal er niet in. Een mooi moment was er in de 80e minuut. Tegen zijn oude club maakte Bart Ramselaar na een revalidatie van bijna tien maanden zijn rentree, waarbij een klaterend applaus vanaf de tribunes neerdaalde. Dat applaus was er niet voor PSV, dat wel tot de laatste minuut bleef strijden voor de zege, maar opnieuw duur puntenverlies leed en de titelambities verder uit zicht ziet raken.