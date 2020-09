’Gerommel op transfermarkt rond Ajax’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.

Een half jaar geleden werd in de Eredivisie de laatste wedstrijd gespeeld. De competitie kon vanwege het coronavirus niet worden uitgespeeld. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ajax begint zondag met een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam, PSV gaat op diezelfde dag op bezoek bij het FC Groningen van Arjen Robben en Feyenoord begint een dag eerder in Zwolle tegen PEC.

Wat kunnen we verwachten van de Nederlandse topclubs? Bij Ajax keert Daley Blind terug. Onlangs ging bij hem zijn inwendige defibrillator af tijdens het oefenduel met Hertha BSC en stond hij enkele weken aan de kant. De uitslagen van de medische onderzoeken gaven geen aanleiding om de international van Oranje langer aan de kant te houden en dus sloot Blind afgelopen week weer aan bij de groepstraining. Verweij vermoedt zelfs dat de ervaren verdediger tegen Sparta in de basis zal starten. En wat gebeurt er in Amsterdam verder mogelijk nog op de transfermarkt? Volgens Ajax-watcher Verweij is er wel ’gerommel’ rond enkele spelers.

PSV heeft volgens Driessen en Verweij nog een weg af te leggen. Verder komt de vertrekwens van Sam Lammers bij de Eindhovenaren ter sprake. Er is concrete interesse in hem van Atalanta Bergamo. Ook wordt ook de situatie bij Feyenoord besproken. „Ik vind dat Feyenoord zich niet echt heeft versterkt”, aldus Driessen. „Dat mis ik een beetje. Het is heel gevaarlijk om continu terug te grijpen naar die flow van vorig jaar.”

AZ hoeft nog niet aan de bak. Het duel met FC Utrecht is uitgesteld, omdat de Alkmaarders dinsdag in de voorronde van de Champions League in Oekraïne aantreden tegen Dinamo Kiev. Dat de wedtrijd is uitgesteld, is volgens Driessen logisch. „Zeker omdat het de afspraak is.” Verder wordt Billy Beane als aandeelhouder van AZ belicht. „Het is een nieuwe weg die AZ is ingeslagen”, aldus Driessen.

De rentree van Robben op de Nederlandse velden is in de podcast natuurlijk onderwerp van gesprek. „Prachtige staat van dienst, schitterend voor FC Groningen en voor de Eredivisie”, aldus Verweij. „Het is te hopen dat het voor hem een positief verhaal wordt”, vult Driessen aan.