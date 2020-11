Wereldkampioen en Giro-koning Filippo Ganna op hoede voor gevolgen corona

De Italiaan had gehoopt om vorig week te schitteren tijdens het EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovid, maar bleek voordat hij zou afreizen nog steeds besmet.

„Dat was jammer, maar mijn gezondheid is belangrijker”, vertelde Ganna, de wereldrecordhouder individuele achtervolging aan Tuttobici.

„Ik had drie dagen hoge koorts en die kreeg ik ook met medicatie niet onder controle. Ik had ook alle typische griepsymptomen. En een week lang kon ik niets ruiken of proeven.”

Ganna won dit jaar maar liefst vier ritten in de Giro: drie tijdritten en een bergetappe. Voor hij weer serieus begint te trainen voor het wegseizoen 2021 wil hij zijn lichaam eerst goed laten controleren.

„Ik wil zeker zijn dat het virus geen sporen nalaat. Zodra ik me beter voel, zal ik me laten onderzoeken voor ik weer ga trainen. Je weet maar nooit. Dit is een ernstige ziekte. De mensen die blijven weigeren om de ernst van het virus in te zien en zij die de regels weigeren te volgen, zouden het echt zelf eens moeten ervaren.”