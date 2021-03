Vitesse mist Riechedly Bazoer tegen AZ na rel

Bazoer kreeg het op de training aan de stok met een ploeggenoot, waarna hij verbaal botste met trainer Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Daarop heeft Letsch besloten om hem disciplinair te schorsen. Bronnen rond de club bevestigen de berichtgeving van De Gelderlander hierover.

Het incident is een kopie van wat vorig seizoen gebeurde onder trainer Leonid Slutsky. Toen kreeg Bazoer ruzie op de training met ploeggenoot Jay-Roy Grot, waarna hij verbaal de confrontatie zocht met Slutsky. Daarop werd Bazoer ook disciplinair geschorst. Later dat seizoen raakte Bazoer onder interim-trainer Edward Sturing zijn basisplaats kwijt. Dit seizoen is hij onder Letsch uitgegroeid tot een van de sterkhouders van Vitesse en liep hij tot nu toe ook disciplinair in de maat.