De directie schaadt het clubbelang van AZ

Een schets van het trainersplaatje als de Eredivisie in 2021 op 9 januari wordt hervat. Arne Slot aan het roer bij Feyenoord, Dick Advocaat in de wachtkamer om een nationale ploeg te leiden op het Europees kampioenschap in 2021 of WK in 2022, Henk Fraser als hoofdtrainer van FC Utrecht, René Hake terug bij Jong FC Utrecht en Alfons Groenendijk de nieuwe man voor de groep bij zijn oude club Sparta.