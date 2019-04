Dimitrov en Kyrgios naar laatste 16 in Melbourne

De twintigjarige Roeblev toonde geen ontzag voor Dimitrov, die vorig jaar tot de halve finales reikte van het grand slam in Melbourne. De Rus zocht voortvarend de aanval tegen de Bulgaar, die bij tijd en wijle wankelde, maar uiteindelijk doortastender was.

Beide spelers grossierden overigens in de dubbele fouten bij hun opslag. Dimitrov noteerde er vijftien, Roeblev dertien. Dimitrov sloeg daarentegen ook dertien aces.

Zijn tegenstander in de vierde ronde is de Australiër Nick Kyrgios, die in vier sets te sterk was voor de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 7-6, 4-6, 7-6 en 7-6.