Wilco Kelderman klimt naar derde plek in Critérium du Dauphiné

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger is zijn leiderstrui kwijt. Alexei Loetsenko draagt nu het geel. Kelderman staat op 12 seconden van de Kazach. Nummer 2 is de Spanjaard Ion Izagirre, die 8 seconden moet goedmaken.

Valverde

Alejandro Valverde, 41 jaar inmiddels, wist de bergrit op zijn naam te schrijven. De Spanjaard van Movistar versloeg na een bergetappe in de sprint de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos en de Oostenrijker Patrick Konrad van Bora - hansgrohe.

Kelderman eindigde als vierde, Steven Kruijswijk finishte als tiende.

Alejandro Valverde Ⓒ AFP

„Het was een zware rit, maar gelukkig was ik op het beslissende moment in staat om nog net datgene te geven wat nodig was”, zei Valverde. „Elke overwinning is mooi, zo ook deze. Het ziet er goed uit voor ons. Meerdere coureurs hebben op dit moment de juiste vorm voor de zware dagen die nog gaan komen.”

Valverde, bezig aan zijn laatste seizoen, behaalde zijn 129e zege als prof en de tweede van dit seizoen. Begin april won hij de Gran Premio Miguel Indurain. In de Dauphiné won hij al twee ritten in 2008. Dat jaar en het jaar erna behaalde hij ook de eindzege in de Franse rittenkoers.

Het Critérium du Dauphiné duurt nog tot zondag.