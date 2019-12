Bosz staat niet te trappelen om snelle confrontatie tussen Leverkusen en Ajax

De twee of drie Eredivisie-clubs kunnen elkaar in de eerste knock-outronde trouwens niet treffen. Ajax zal als beste nummer 3 uit de groepsfase van de Champions League een nummer 2 uit de poulefase van de Europa League treffen of één van de vier slechtste nummers 3 uit de Champions League.

Mogelijke tegenstander van Ajax is Bayer Leverkusen waar oud-trainer Peter Bosz aan het roer staat. Hij staat niet onmiddellijk te wachten op een ontmoeting met zijn oude werkgever. „Niet omdat we ze niet willen treffen. Als je zo laat mogelijk tegen Ajax speelt, dan betekent dat dat we zo lang mogelijk doorgaan. Dat zou mooi zijn”, aldus Bosz tegen Veronica.

Bij de Duitsers staat nog een oud-Ajacied onder contract: Daley Sinkgraven. In het Champions Leagueduel woensdagavond tegen Juventus (2-0 verlies) deed hij vanaf het begin mee. Begin oktober liep Sinkgraven een bovenbeenblessure op. Eind november maakte hij als invaller tegen Bayern München al zijn rentree en nu was hij voor het eerst weer basisspeler.