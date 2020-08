Steven Kruijswijk geloofde in Tour-zege

Steven Kruijswijk zit balend en met veel pijn aan de kant van de weg. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Steven Kruijswijk heeft een tijd gedacht dat hij nooit meer een gooi zou kunnen doen naar eindwinst in de Tour de France. Nadat hij in de roze leiderstrui in de Giro d’Italia van 2016 een sneeuwmuur in dook dacht ’Stevie’ dat hij zijn laatste kans verspeeld had om een grote ronde te winnen. Na zijn derde plaats van vorig jaar in de Tour kwam echter het geloof terug dat hij zelfs kans had om La Grande Boucle op zijn naam te schrijven. Dat hij wegens een schouderblessure forfait moet geven is vooral voor Kruijswijk zelf, maar ook de Nederlandse wielerfans zuur.