Aanvoerder Jansen langer bij FC Emmen

Emmen eindigde bij het debuut in de eredivisie als veertiende. Jansen had met vijf doelpunten en acht assists een belangrijk aandeel in de resultaten. „Ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik hoop dat deze contractverlenging ook een signaal is naar andere spelers”, zegt Jansen, die eerder onder meer voetbalde bij De Graafschap en Roda JC.

