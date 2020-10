Glenn Coldenhoff belandt met ernstig rugletsel in ziekenhuis

De crosser uit Heesch leek zondag in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Vlaanderen een onschuldige val te maken, maar toen Coldenhoff lang bleef liggen en niet zelfstandig kon opstaan, werd de sessie gestaakt. De Nederlander werd vervolgens per brancard afgevoerd.

Coldenhoff kon niet meedoen aan de Grote Prijs van Vlaanderen en zakte in het wereldkampioenschap van de MXGP van de vijfde naar de zesde plaats. Hij was dit seizoen eenmaal de beste en dat was in de Grote Prijs van Letland.

De Sloveen Tim Gajser won in Lommel en verstevigde de leiding in de WK-stand. Hij liep verder uit op de Italiaan Antonio Cairoli, die op de zware zandbaan niet verder kwam dan de negende plaats. Brian Bogers was de beste Nederlander op de zesde plaats. De Eindhovenaar boekte zijn beste resultaat in de koningsklasse van de motorcross. Hij finishte in de eerste manche als vierde en werd zevende in de tweede heat.

Coldenhoff is al de tweede Nederlander die dit seizoen wegvalt met een zware blessure. Jeffrey Herlings, de wereldkampioen van 2018, brak het seizoen al eerder af na een crash in een training bij de Grote Prijs van Faeza in Italië. Hij liep daarbij rug- en nekletsel op.