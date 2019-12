Peter Wright en Gerwyn Price botsen op podium: ’Hij is een pestkop’

Volgens ’Snakebite’ begon dit al voor de wedstrijd, toen Price in een interview had gezegd dat hij de wedstrijd ’wel even met 6-0 zou winnen’. „Ik gaf hem een klein porretje toen ik de eerse set meteen al won. Dat vond hij niet leuk”, aldus de Schot tegen RTL 7.

’The Iceman’ wilde winnaar Wright na afloop geen hand geven. „Hij is een pestkop. Gewoon een grote pestkop. Hij zou een hogere straf moeten krijgen.”

Tegen wie Wright in de finale speelt maakt hem niet, of het nou Michael van Gerwen of Nathan Aspinall is (inmiddels is het bekend dat het Van Gerwen wordt, red). „Het is uiteindelijk mijn trofee die ik verlies, dus het maakt niet uit.”

Price reageerde op Instagram ook op het incident. ,,Geweldig toernooi, jammer van het einde, maar daar kan ik van leren. Wanhopige maatregelen om nog te winnen...Bedankt voor alle steun en zie jullie allemaal in 2020.”

