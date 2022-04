Voetbalsters Barcelona na recordaantal fans weer in Camp Nou

De thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg vindt op vrijdag 22 april plaats in het reusachtige stadion, dat plaats biedt aan bijna 100.000 toeschouwers. Afgelopen week zagen maar liefst 91.553 toeschouwers, een record bij een vrouwenwedstrijd, Barcelona de return tegen Real Madrid met 5-2 winnen. Lieke Martens ontbrak vanwege een blessure bij de thuisploeg.

De Catalaanse voetbalsters, die de Champions League vorig jaar wonnen, spelen hun thuiswedstrijden normaal gesproken in het kleine Estadi Johan Cruyff. Vanwege het succes van het duel met Real Madrid wordt ook de halve finale tegen Wolfsburg in Camp Nou gespeeld.

De Duitse ploeg van de Oranje-internationals Dominique Janssen, Jill Roord, Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Lynn Wilms ontvangt Barcelona op zaterdag 30 april ook in het grote stadion van de club, de Volkswagen Arena. Daar passen 30.000 toeschouwers in. In dat stadion werkte Wolfsburg afgelopen week al de return in de kwartfinale tegen Arsenal af, met ruim 11.000 supporters op de tribunes. Zij zagen de thuisploeg mede dankzij een doelpunt van Roord met 2-0 winnen.