Rafael Nadal maakt rentree in Melbourne, Ashleigh Barty in Adelaide

Barty, die dit jaar Wimbledon won en de WTA-toernooien van Melbourne (Yarra Valley Classic), Miami, Stuttgart en Cincinnati, sloot het seizoen desondanks af als aanvoerster van de wereldranglijst.

In de aanloop naar de Australian Open doet vrijwel de hele wereldtop bij de vrouwen mee in Adelaide. Van de tennissters uit de top 10 van de mondiale ranglijst ontbreekt alleen Anett Kontaveit uit Estland (zevende) op de deelnemerslijst. De Poolse Iga Swiatek, nummer 9 van de wereld, verdedigt tussen 2 en 9 januari in de Australische stad haar titel.

Ashleigh Barty Ⓒ EPA

Tegelijkertijd worden in Melbourne ook voorbereidingstoernooien voor zowel vrouwen als mannen op de Australian Open gehouden. Bij de vrouwen komen daar onder anderen Australian Open-kampioene Naomi Osaka, US Open-winnares Emma Raducanu en Simona Halep in actie. Rafael Nadal maakt bij de mannen in Melbourne zijn officiële rentree. De 35-jarige Spanjaard kwam vanwege een voetblessure sinds begin augustus niet meer in actie. De huidige nummer 6 van de wereld wil deze maand meedoen aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi voordat hij naar Australië reist.

De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, respectievelijk 57e en 65e op de mondiale ranglijst, staan ook op de deelnemerslijst voor het ATP-toernooi in Melbourne (4-9 januari).