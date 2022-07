Vos behoudt gele trui in Tour de France Femmes, ritwinst voor Ludwig

Door onze Telesportredactie

Marianne Vos wordt geklopt door Ludwig (l). Ⓒ AFP

De derde etappe van de Tour de France Femmes is een prooi geworden voor Cecilie Ludwig. In de 133 kilometer lange rit van Reims naar Épernay kwam de 26-jarige renner na een sprint als eerste over de finish. Ze klopte nipt Marianne Vos die tweede werd, maar wel de gele trui behoudt. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd derde.