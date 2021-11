Pep Guardiola: ’Xavi hoeft niet mijn erfgenaam te zijn, hij moet zichzelf zijn’

Maar de huidige coach van Manchester City wil dat Xavi zichzelf is. Guardiola is niet happig op vergelijkingen tussen de twee.„Ik was van niemand de erfgenaam en Xavi hoeft mijn erfgenaam niet te zijn”, tekende Marca op uit de mond van Guardiola.

„Als Joan Laporta en het bestuur voor Xavi hebben gekozen, dan is dat omdat er miljoenen voordelen zijn en weinig nadelen. Hij kent de club en zal positieve energie brengen, omdat hij van voetbal geniet en vanwege zijn toewijding”, aldus Guardiola. „Hij ziet altijd de positieve kant van de dingen. Met zijn klasse, toewijding en inzet weet ik zeker dat hij de situatie van de club zal verbeteren.”

Guardiola en Xavi werkten in het verleden samen bij Barcelona. Eerst beiden als speler, later was Guardiola de trainer en Xavi de strateeg op het middenveld. Onder leiding van Guardiola won Barcelona tussen 2008 en 2012 onder meer drie landstitels en twee keer de Champions League.