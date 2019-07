Boogerd over vierde etappe: ’Kan zijn dat de snelle mannen moeten lossen’

Kan Dylan Groenewegen zich revancheren na zijn val in de eerste etappe? Ⓒ BSR Agency

Amsterdam - Het is dag 4 in de Ronde van Frankrijk. „Ik ken die klim Côte de Maron - op vijftien kilometer van de streep - nog uit de Tour van 2005, en ik herinner me dat we toen vrij hard omhoog reden. Misschien niet heel lastig, maar toen moesten de sprinters er af”, aldus Boogerd in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport.