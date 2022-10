Premium Het beste van De Telegraaf

’King of Kickboxing’ draait op eigen gala HIT IT warm voor clash tegen Alistair Overeem Verhoeven geniet van zege en show: ’De hele vibe waar ik op hoopte was dáár’

Verhoeven deelt uit tegen Hesdy Gerges. Ⓒ HIT IT

ROTTERDAM - Opnieuw domineerde hij en opnieuw won hij. Zoals hij al sinds 2013 onafgebroken doet bij Glory. Toch was er zaterdagavond één groot verschil. Rico Verhoeven (33) was in Ahoy Rotterdam niet alleen bezig met winnen van Hesdy Gerges (38), maar stiekem wilde hij vooral ook een mooie show neerzetten voor fans met zijn eigen gala HIT IT. „Het was een legendarische avond. Ik ben zo dankbaar”, concludeerde hij na afloop tevreden.