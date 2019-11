Flamengo pakt Copa Libertadores in slotminuten

De Braziliaanse ploeg keek in de finale tegen titelverdediger River Plate lang tegen een achterstand aan, maar in de laatste minuten bezorgde Gabriel Barbosa met twee doelpunten Flamengo echter de eindzege in het belangrijkste Zuid-Amerikaanse bekertoernooi: 2-1.

River Plate stond in het imposante Estadio Monumental in de Peruaanse hoofdstad Lima, waar 80.000 toeschouwers op de tribune zaten, lang met 1-0 voor. De Colombiaanse aanvaller Rafael Borré opende na 13 minuten de score met een schot uit de draai. De Argentijnse ploeg van trainer Marcelo Gallardo leek de Copa Libertadores voor het tweede jaar op rij te gaan winnen, maar Barbosa (bijgenaamd ’Gabigol’) besliste in de slotfase anders.

De 23-jarige Braziliaanse spits brak in eigen land door bij Santos, maar zijn Europese avonturen bij Internazionale en Benfica draaiden daarna op een mislukking uit. ’Gabigol’ keerde vorig jaar terug bij Santos, waar hij weer ging scoren. Dit jaar doet hij dat als huurling bij Flamengo zelfs aan de lopende band.

De ploeg van de Portugese trainer Jorge Jesus (ex-Benfica) koerst in eigen land af op het kampioenschap en kroonde zich in Lima voor de tweede keer, na 1981, tot de beste club van Zuid-Amerika. Flamengo mag daarom volgende maand in Qatar meedoen aan het WK voor clubs. Bij de Braziliaanse club speelt de Spaanse verdediger Pablo Mari, die in het seizoen 2017-2018 nog voor NAC Breda uitkwam.

River Plate veroverde de Copa Libertadores vorig jaar door stadgenoot Boca Juniors over twee duels te verslaan. De tweede ontmoeting werd om veiligheidsredenen in Madrid afgewerkt, nadat de spelersbus van Boca op weg naar het stadion voor de eerste wedstrijd was aangevallen door fans van River. De eindstrijd van de ’Copa’ ging dit jaar voor het eerst over één wedstrijd.