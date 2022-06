Red Bull-teambaas Christian Horner dient Toto Wolff van repliek

„Max zat er het hele weekeinde bovenop. Dit is een enorme overwinning voor hem. Hij heeft al vaker bewezen dat hij zó goed kan presteren onder druk. Hij krijgt steeds meer ervaring en is een heel complete coureur”, aldus Horner.

Red Bull koos na een vroege pitstop van Verstappen voor een twee-stopper. Ferrari leek met Carlos Sainz voor een een-stopper te gaan, maar ook hij ging nog een keer naar binnen tijdens de safety car-situatie. „Onze data gaf aan dat Max er anders ook bij was gekomen, omdat we verwachtten dat Carlos last zou krijgen van de degradatie van zijn banden”, zei Horner, die aangaf dat Verstappens boordradio aan het einde niet meer werkte. „Hij kon ons nog wel horen, maar wij hem niet meer. Dat was dus eenrichtingsverkeer.”

Politieke spelletjes

Eerder werd bekend dat het er zaterdag in Montreal verhit aan toeging tijdens een vergadering van de teambazen. Toto Wolff (Mercedes) pleitte voor regelwijzigingen vanwege het gestuiter van de auto’s, ving bot bij zijn collega’s en betichtte hen naderhand onder meer van politieke spelletjes.

Horner reageert daarop als volgt: „Toto voert een campagne om veranderingen door te drukken. Dat is vrij ironisch, want hier in Canada leek hun auto vrij snel en stuiterden ze een stuk minder. Hij zegt ook dat andere coureurs eveneens klagen, maar dat hebben onze rijders nooit gedaan. Ik denk dat het concept van de Mercedes-auto het probleem is en dat de regelementen dat niet zijn.”