EK voetbal

Op en buiten het veld gaat er nog best veel fout bij Oranje

Het was in Nederland al middernacht toen Frank de Boer na de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Schotland (2-2) plotseling de naam van Queensy Menig in zijn mond nam, als optie voor de rechterflank. Journalisten keken elkaar even verbaasd aan, maar hadden al snel door dat de bondscoach Q...