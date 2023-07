Pierre Gasly voelde zich niet veilig op Spa-Francorchamps

,,Ik voelde me niet veilig bij de herstart”, aldus de Alpine-coureur. ,,Het probleem is het zicht. Ik reed op dat moment zesde en kon niets zien. Dan kan ik me alleen maar voorstellen hoe slecht het zicht voor de coureurs achter mij was. Het is een lastige beslissing. Aan de ene kant wil je racen, maar op hetzelfde moment wil je ook dat alles veilig is. Maar er hoeft maar één iemand te zijn die stil komt te staan op de verkeerde plek en het is levensgevaarlijk.”

Max Verstappen snapte de uitleg van zijn oud-teamgenoot aan de ene kant wel. ,,De baanomstandigheden waren absoluut prima, maar je ziet gewoon niks in het middenveld. Het is nog erger dan toen ik in de Formule 1 begon, met deze auto’s met het grondeffect en de grotere banden. Aan de andere kant is dit iets van alle tijden. In de Formule 3 zag ik ook niets toen ik verder van achteren reed.”

Bekijk ook: Sergio Pérez laat Max Verstappen er nóg beter uitzien

De Nederlander wees ook op het feit dat de huidige regenbanden van Pirelli niet voldoen. Alle coureurs moesten daar verplicht op rijden achter de safety car, maar zodra die naar binnen was gereden, stapte iedereen direct of na één ronde over op de intermediates.

,,Het was dat het nu moest, anders had ik direct op de intermediates gereden. Het verschil tussen die banden is gewoon te groot”, aldus Verstappen, die beseft dat de spray van de auto’s momenteel het grootste probleem is onder deze omstandigheden. ,,Ik had daar al last van met de safety car voor me en dat is geen Formule 1-auto. Slecht zicht is er altijd al geweest, ook vroeger. Als er bepaalde ongelukken gebeuren met een slechte afloop, gaan mensen het er altijd meer over hebben. Als je het zo wil bekijken, moet je eigenlijk nooit in de regen rijden, want het probleem met het zicht zal er altijd zijn. Maar dat zou mijns inziens wel heel erg jammer zijn.”

Bekijk ook: Max Verstappen is ook op opdrogende baan in België klasse apart en wint sprintrace