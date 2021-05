Droomtransfer voor Georginio Wijnaldum: van Liverpool naar Barcelona

Barcelona was al sinds de komst van Ronald Koeman serieus geïnteresseerd in de 30-jarige Oranje-international, die afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd voor Liverpool speelde. Als de club geen financiële crisis zou hebben gekend, zou Wijnaldum het shirt van Barca al hebben gedragen. Maar Koeman mocht opeens geen geld meer uitgeven, om die reden ging ook de transfer van Memphis Depay afgelopen winter niet door.

Grote reputatie in Engeland

In de tussentijd ontstond er grote interesse voor Wijnaldum, omdat die transfervrij is deze zomer. Ook het Duitse Bayern München werd voortdurend gelinkt aan de man, die met Liverpool de Premier League én de Champions League won. Wijnaldum werd in 2014 ook derde op het WK met het Nederlands elftal en heeft vooral in Engeland een grote reputatie opgebouwd. Eerder in zijn loopbaan won hij met Feyenoord al de KNVB-beker en werd hij bij PSV kampioen van Nederland.

Ronald Koeman is een groot fan van Wijnaldum. Onder zijn leiding kreeg de Rotterdammer ook de beste periode bij Oranje uit zijn hele interlandcarrière. Wijnaldum vormde een geweldige tandem met Depay. Samen waren ze goed voor een hausse aan doelpunten. In de ogen van Koeman zou dat duo ook zo’n rol kunnen vervullen bij Barcelona.

Toekomst Koeman

Of dit betekent dat Koeman ook automatisch blijft als trainer valt nog te bezien. De coach wacht op uitsluitsel van Barcelona-president Joan Laporta, die een knoop moet doorhakken over de invulling van de technische staf in het komende seizoen. Het contract van Koeman loopt formeel nog een jaar door, maar de Spaanse media zijn er al weken van overtuigd dat Koeman moet plaatsmaken voor een nieuwe coach.

Wijnaldum maakte juist afgelopen dagen bekend dat hij diep in zijn hart graag bij Liverpool had willen blijven. Hij heeft het naar zijn zin in Engeland, voelt zich er ook privé thuis maar verlenging zag hij alleen zitten als er een contract voor langere tijd zou uitrollen. Dat heeft de club niet willen doen en daarmee werd de deur opengezet voor een verhuizing naar een andere Europese topclub.

Succes in Liverpool

De speler verhuisde in 2011 voor 5 miljoen euro van Feyenoord naar PSV, werd in 2015 voor 20 miljoen euro verkocht aan Newcastle United en maakte nog geen jaar later voor 27,5 miljoen de overstap naar Liverpool waar de meest succesvolle periode van zijn carrière aanbrak.