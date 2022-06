Gravenberch en Mazraoui beginnen met Bayern tegen Eintracht Frankfurt

Voetbal

AZ hengelt Zweedse vleugelspeler Mayckel Lahdo binnen, Aboukhlal richting uitgang

AZ heeft Mayckel Lahdo zo goed als binnen. De 19-jarige Zweedse vleugelaanvaller komt over van Hammarby IF, dit jaar de verliezend bekerfinalist in Zweden. Er ligt in Alkmaar een vijfjarig contract klaar voor Lahdo.