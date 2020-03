Publiek niet welkom bij ontsteken olympische vlam

Eerder had de burgemeester van Olympia gevraagd het evenement uit te stellen naar mei en was het aantal genodigden verder teruggebracht.

Na de ontsteking volgt in principe een zevendaagse estafette door Griekenland, waarna de fakkel wordt overgedragen aan vertegenwoordigers van Tokio 2020. Volgens de huidige planning gaat de estafette dan verder in Japan, te beginnen op 26 maart in Fukushima. De tocht eindigt op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio waar die dag de Spelen beginnen.