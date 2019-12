AZ neemt Evjen alvast mee naar Manchester

Nieuweling Håkon Evjen en Myron Boadu. De Noor is nog niet speelgerechtigd, Boadu is geschorst nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Partizan met twee gele kaarten uit het veld werd gestuurd.

Evjen, onlangs overgekomen van FK Bodø/Glimt, is na de winterstop inzetbaar voor de Alkmaarders.

AZ is al geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League.