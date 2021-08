Sifan Hassan met speels gemak naar finale 1500 meter: gouden ’triple’ blijft in zicht

Hassan, regerend wereldkampioene op de mijl, begon haar ambitieuze olympische missie eerder deze week ijzersterk. Ze won maandag op overtuigende wijze de 5000 meter en sleepte zo het eerste atletiekgoud voor Nederland op de Spelen in de wacht, sinds Ellen van Langen op de 800 meter in Barcelona 1992.

De gouden vijf kilometer-race van Hassan kende een bewogen aanloop. De 28-jarige in Ethiopië geboren atlete kwam tijdens de series van de 1500 meter bij het ingaan van de slotronde ten val en leek uitgeschakeld, maar ze stond op en liep met een indrukwekkende versnelling het gat dicht naar de voorste lopers. Vervolgens won zo ook nog de race.

De halve finale van de 1500 meter verliep zonder incidenten. Hassan nam als gewoonlijk achterin positie en wachtte tot de laatste ronde met haar tempoversnelling. Ze liep voorbij het hele veld en won.

„Ik was zenuwachtig voor de start. De 1500 meter is een rare afstand en in de halve finales kan er van alles gebeuren en kan zelfs de beste eruit vliegen. Ik voelde me ook moe door de emoties van de afgelopen dagen”, zei de 28-jarige atlete na haar race.

Hassan is de regerend wereldkampioene op de 1500 meter. Haar grootste concurrente voor de winst in Tokio is de Keniaanse regerend olympisch kampioene Faith Kipyegon. Die won overtuigend haar heat in de halve finales in 3.56,80.

Drie afstanden

De geboren Ethiopische loopt zaterdag haar derde afstand op de Spelen. Dan wil ze een gooi doen naar een medaille op de 10.000 meter. Ze is de eerste atlete ooit die de loopafstanden 1500, 5000 en 10.000 meter combineert op een Olympische Spelen.

Naast goud op de 1500 en 5000 meter hoopt Hassan ook de 10.000 meter te winnen. „Voor een normaal mens is de genoemde combinatie onmogelijk, maar Sifan is natuurlijk geen normaal mens”, stelde ’atletiekprofessor’ Henk Kraaijenhof, de man die topsprintster Nelli Cooman in een ver verleden met succes coachte, eerder al in gesprek met De Telegraaf.

„Sifan is een extreem talent en nog extreem getraind ook. Zij is één van de uitzonderingen die sport zo mooi kunnen maken. Dat zijn de genetische freaks die alle verwachtingen en prognoses onderstboven gooien.”