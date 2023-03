Braziliaanse voetbalbond aast op Ancelotti als bondscoach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Deense scheidsrechter Krogh leidt Oranje tegen Gibraltar

14.10 uur: Scheidsrechter Morten Krogh leidt maandagavond de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar in de EK-kwalificatie. De 35-jarige arbiter uit Denemarken floot vorig jaar oktober de uitwedstrijd van AZ tegen Apollon Limassol in de Conference League.

De KNVB heeft inmiddels 38.000 kaarten verkocht voor het duel in De Kuip. Oranje opende de EK-kwalificatie vrijdag met en kansloze nederlaag in Frankrijk (4-0). Gibraltar ging onderuit tegen Griekenland (0-3).

Veijer debuteert in Moto3 met twaalfde plaats en 4 WK-punten

13.48 uur: Motorcoureur Collin Veijer heeft een verdienstelijk debuut gemaakt in de Moto3. De 18-jarige Staphorster kwam in de Grote Prijs van Portugal als twaalfde over de finish op zijn Husqvarna en verdiende 4 punten voor het wereldkampioenschap.

Veijer startte in de race op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão als veertiende en reed een solide race met een sterke slotfase, waarin hij in de laatste ronde nog de Spanjaard David Salvador inhaalde en van de dertiende naar de twaalfde plaats oprukte.

De zege was voor de Spanjaard Daniel Holgado, die aan de meet zijn landgenoot David Munõz (tweede) en de Braziliaan Diogo Moreira (derde) voorbleef.

Veijer rijdt zijn eerste seizoen in het WK wegrace bij het GP-team Liqui Moly Husqvarna Intact. Hij wil dit jaar de beste ‘rookie’ (eerstejaars) worden en WK-punten halen. Aan die tweede opdracht heeft hij meteen al voldaan.

De voorbereiding op het seizoen verliep niet vlekkeloos. Veijer liep in februari door een val bij het motorcrossen een pijnlijke vingerblessure op. Een pees was dusdanig beschadigd, dat de jonge Staphorster een maand lang niet mocht motorrijden. Hij miste daardoor de eerste testraces van dit jaar in het Spaanse Jerez. Vorig weekeinde kon hij pas zijn eerste rondjes op de Husqvarna rijden tijdens de tweede en laatste testsessies in Portimão.

Braziliaanse voetbalbond aast op Ancelotti als bondscoach

12:35 uur Mocht Real Madrid-coach Carlo Ancelotti na dit seizoen beschikbaar zijn, dan is hij de gedroomde opvolger van Tite als bondscoach van de Brazilië. Dat vertelde voorzitter Ednaldo Rodrigues van de Braziliaanse voetbalbond CBF in een vraaggesprek met persbureau Reuters. De naam van de 63-jarige Italiaan wordt al langer genoemd. „Ancelotti wordt unaniem gerespecteerd onder voetballers. Niet alleen door Ronaldo of Vinícius, maar door iedereen die onder hem gevoetbald heeft”, zei Rodrigues.

Tite stapte op nadat Brazilië op het WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Kroatië. Brazilië verloor zaterdag een oefenduel in en tegen Marokko met 2-1, met interim-coach Ramon Menezes op de bank. Ook daar viel de naam van Ancelotti veelvuldig onder de spelers. „Hij is niet alleen de favoriet van de spelers, maar inmiddels ook van de fans. Dat hoor ik in elk stadion waar ik kom”, vertelde Rodrigues in Tanger. „Ik bewonder hem voor zijn eerlijke manier van werken. Hij heeft verder ook geen introductie nodig. Hij is een topcoach die veel heeft bereikt en we hopen dat hij nog meer zal winnen.”

Ancelotti ligt nog vast in Madrid tot de zomer van 2024. Rodrigues zei dat er nog geen contact is geweest, maar dat de Braziliaanse bond half april gesprekken met kandidaten wil gaan voeren. Eind mei hoopt hij een nieuwe bondscoach te presenteren.

Zieke Cavendish niet in Gent-Wevelgem

10:17 uur De Brit Mark Cavendish heeft zich afgemeld voor Gent-Wevelgem, de Belgische koers uit de WorldTour die zondag wordt verreden. De sprinter is ziek, zo bevestigde zijn ploeg Astana.

De 37-jarige Cavendish nam de afgelopen week nog deel aan de Classic Brugge-De Panne en de E3 Harelbeke maar haalde beide keren de finish niet. In Gent-Wevelgem kwam hij bij zeven deelnames nooit in de buurt van de winst.

De ploeg Israel - Premier Tech verscheen met slechts vijf renners aan de start. De Canadees Hugo Houle en de Duitser Rick Zabel zijn ziek, meldde het team waar de Belg Sep Vanmarcke de kopman is.

Denver wint topduel met Milwaukee

10:15 uur In een duel tussen de leiders in de twee divisies van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Denver Nuggets voor eigen publiek Milwaukee Bucks verslagen: 129-106. Het was ook een duel tussen twee sterren die aanspraak maken op de titel speler van het jaar. De Serviër Nikola Jokic (Denver) en de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) hielden elkaar in evenwicht. Beiden kwamen tot 31 punten.

Bij de Nuggets onderscheidde Jamal Murray zich ook met 26 punten en 9 assists. Met de vijftigste overwinning van het seizoen verstevigde de ploeg de leidende positie in de Western Conference voor Memphis Grizzlies en Sacramento Kings, teams die ook al zeker zijn van deelname aan de play-offs. Milwaukee houdt ondanks de nederlaag Boston Celtics en Philadelphia 76’ers achter zich. Ook die ploegen weten al dat het reguliere seizoen een vervolg krijgt.

Wereldkampioenen stranden opmars beachduo Boermans/De Groot

09:51 uur Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Tepic. De olympisch en wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen waren in twee sets (21-12 21-16) te sterk voor de Nederlanders, die zich via de kwalificaties hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi.

In de strijd om het brons nemen Boermans en De Groot het zondag op tegen Nils Ehlers en Clemens Wickler uit Duitsland. Zij waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de kwartfinales: 22-20 23-21.

Mol en Sørum verloren dit jaar nog geen wedstrijd. In de finale treffen zij opnieuw de Zweden David Ahman en Jonatan Hellvig, die voor de derde keer op rij in de finale staan van een Elite 16-toernooi. De voorgaande twee keer waren de Noren te sterk.